Son dakika haberi: Zonguldak'ta bir kişinin depo önünde ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan sanığa müebbet hapis

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin iş yerine ait depo önünde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanığa, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin iş yerine ait depo önünde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanığa, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatlarının yanı sıra maktul Mesut Dereçiçek'in yakınları katıldı. Sanık M.S. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık M.S, yaklaşık 2-3 yıldır tanıdığı ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı Mesut'un olay gecesi evine geldiğini, aşırı alkollü olduğu için evine kabul etmeyerek birlikte iş yerinin deposuna gittiklerini anlattı.

Depoda uyuşturucu kullandıklarını, daha sonra aralarında tartışma çıktığını iddia eden M.S, "Bana ağır küfürler etti. 'Seni öldürürüm.' şeklinde sözler söyledi ve bana yumruk atmaya çalıştı. Beni yere düşürmek istedi. O esnada elinde bıçak olduğunu gördüm, bana doğru saldırdı, sandalyeyle eline doğru vurdum, düşen bıçağı aldım. 'Önümden çekil, eve gideyim.' dedim, küfür etti. Aramızda itişme yaşandı, kendisi geriye doğru sandalyeyle düştü, düşerken beni de çekti. O esnada elimde olan bıçak Mesut'a saplandı." diye konuştu.

M.S, olayın ardından korktuğunu, eve giderken yolda düştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Montumu çöpe attım, bıçağı depodan çıktığımda belime koymuştum, sonra bıçağı belimde göremedim. Eşim, olay tarihinde Akçakoca'da annesinin yanındaydı. Telefonum olmadığı için petrol istasyonuna giderek ilk önce babamı, sonra amcamı aradım. Amcam ve babam, beni evden alarak Akçakoca'ya bıraktılar. Daha sonra yakınımla görüştük, aracı getirmemi istedi. Aracı getirme yerine gittiğimde polisler beni buldu. Yaşanan olay nedeniyle ben de üzgünüm, yaşanılan olay tamamen kaza sonucudur, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.S'yi "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın sabıka kayıtlarından elde edilen suçu işlemeye meyilli kişiliği, suçu işlemekten pişmanlık duymaması, hapis cezasının ıslah edici özelliğini dikkate alan heyet, indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Olay

10 Ekim 2020'de Kavaklık Mahallesi Çayır Sokağı'ndaki iş yerine ait depo önünde ölü bulunan Mesut Dereçiçek'in (37) göğsünde kesici alet izleri bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, cinayet şüphesiyle inceleme başlatmıştı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden M.S'nin (33) depodan çıktığını belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına almıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş