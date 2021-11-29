Son dakika haberi: Zonguldak'ta anne ve kızı karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yaşayan anne ve kızı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde oturan anne Katibe ve kızı Zeynep İpek rahatsızlandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, anne ve kızını Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğinden şüphelenilen anne ve kızının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şiddetli rüzgar ve fırtına anlarında soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlar uyarıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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