Son dakika haberi... Zonguldak'ta 65 yaş ve üstüne maske ve kolonya dağıtıldı Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen maske ve kolonyaların olduğu paketlerin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dağıtımı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen maske ve kolonyaların olduğu paketlerin Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dağıtımı devam ediyor.

İlçeye bağlı Kandilli beldesinde Armutçuk Mahallesi muhtarı Hasan Görmüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen paketlerin vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan'a teşekkür eden Görmüş, "Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizlere ulaşan paketler sahiplerine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız son derece mutlu oldular. İnşallah bu sıkıntılı süreci dayanışma içerisinde birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak kurallara uyarak atlatacağız." dedi.

Kaynak: AA