Son dakika haberi | Zonguldak'ta 18 madenci ev karantinasında
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Son dakika haberi | Zonguldak'ta 18 madenci ev karantinasında

Gelen son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ta koronavirüs şüphesiyle ev karantinasına alınan maden işçisi S.Ç.'nin (37) temaslı olduğu 17 mesai arkadaşı da karantinaya alındı.

Son dakika haberi | Zonguldak'ta 18 madenci ev karantinasında
10.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:35
ZONGULDAK'ta koronavirüs şüphesiyle ev karantinasına alınan maden işçisi S.Ç.'nin (37) temaslı olduğu 17 mesai arkadaşı da karantinaya alındı.

?Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçisi S.Ç., pazar günü saat 12.00-08.00 vardiyasında işe gitti. İş yerinde rahatsızlanan S.Ç., iş yeri sağlık personeli tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ç., saat 04.30'da ise dilekçe yazarak hastaneden ayrıldı. Covid-19 belirtisi görülen S.Ç., pazartesi sabahı ise ambulansla evinden alınarak tekrar hastaneye yatırıldı. İlk testi negatif çıkan S.Ç., devam eden belirtiler nedeniyle 14 gün ev karantinasına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise filyasyon çalışması kapsamında S.Ç.'nin temasta bulunduğu 17 maden işçinin ev karantinasına alınmasına karar verdi.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçisi S.Ç. ile birlikte toplam 18 işçinin ev karantinasında ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. İşçilerin sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Yeşil, "Arkadaşımızın şükür testi negatif geldi. İkinci test yapılacak, şimdi onu bekliyoruz. Bugün itibariyle 18 arkadaşımız ev karantinasındadır. Hepsinin durumu iyi, şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Armutçuk şubemizde de bir madencimizde Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. 45 madencimiz ev karantinasına alınmıştı. Onların da şükür sağlık durumlarında hiçbir sıkıntı yok" dedi.


- Zonguldak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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