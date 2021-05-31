Son dakika haberi! Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son dakika gündem haberi... Zonguldak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edilen 13 şüpheli ile Kars'ta adliyeye sevk edilen diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Mayıs'ta, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz