Son dakika haberi... Zonguldak Emniyeti'nden 12 adrese uyuşturucu baskını: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Zonguldak Emniyeti'nden 12 adrese uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Zonguldak Emniyeti'nden 12 adrese uyuşturucu baskını: 11 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce bugün Karaelmas Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan, satan, ekimini yapan şüphelilere yönelik 12 adrese 154 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Koordineli devam eden çalışmalarda A.A. isimli şahıs 235 gram uyuşturucu maddeyi sevk ederken Narkotim ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.A., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı
Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Zonguldak Emniyeti'nden 12 adrese uyuşturucu baskını: 11 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 20:00:22. #1.15#

title