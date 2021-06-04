Son dakika haberi! ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1)
Son dakika haberler: Kur'an-ı Kerim tilaveti Cami içerisindeki cemaat Dua edilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Caminin havadan genel görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi Camide namaz kılan cemaat ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun...
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Cami içerisindeki cemaat
Dua edilmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Caminin havadan genel görüntüsü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi
Camide namaz kılan cemaat ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı