Son dakika haberi! ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1)
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Son dakika haberi! ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kur'an-ı Kerim tilaveti Cami içerisindeki cemaat Dua edilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Caminin havadan genel görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi Camide namaz kılan cemaat ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun...

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Cami içerisindeki cemaat

Dua edilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi

Caminin havadan genel görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi

Camide namaz kılan cemaat ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış törenine katıldı. (1)

Son dakika haberi! ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1)
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1)
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1)
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haberi! ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açılıyor (1) - Haberler
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