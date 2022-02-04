Son dakika haberi! Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor

Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Madenci Anıtı'nda yarın yapacağı miting öncesinde Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 5 Şubat Cumartesi günü Kilimli sahil yolu, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Teoman Duralı Tünellerinin açılışı için Zonguldak'a gelecek. Erdoğan, 13: 00'da Madenci Anıtı'nda miting yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesinde hummalı bir çalışma başladı. Erdoğan'ın Madenci Anıtı'nda miting yapması nedeniyle Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı, araç giriş çıkışına izin verilmiyor.

Diğer yandan cadde ve sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın posterleri ve AK Parti bayrakları ile süslendi.