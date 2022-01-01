Son dakika haberi: ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Önümüzdeki yıl yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek"
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.