Son dakika haberi: ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Önümüzdeki yıl yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek" - Haberler
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Son dakika haberi: ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Önümüzdeki yıl yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek"

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: ZONGULDAK - Bakan Dönmez: Önümüzdeki yıl yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek

Son dakika haberi: ZONGULDAK - Bakan Dönmez: Önümüzdeki yıl yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek

Son dakika haberi: ZONGULDAK - Bakan Dönmez: Önümüzdeki yıl yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek

Son dakika haber... Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi (2)

Son dakika haber... Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi (2)

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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