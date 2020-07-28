Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru - Eddie Newton / Sosa
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Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru - Eddie Newton / Sosa

Son dakika güncel haberi... Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak, Trabzon'a kupayla dönmek istediklerini söyledi.

28.07.2020 20:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:09

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak, Trabzon'a kupayla dönmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Newton, Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Alanyaspor bu sene gerçekten çok etkileyici bir takımdı. İyi hazırlanmış ve iyi oynayan bir rakibimiz olacak. Biz de onlara karşı neler yapacağımıza çalıştık. Finalde olmak heyecan verici bir durum. İnşallah istediğimiz sonucu alıp, kupayla döneriz." diye konuştu.

Eddie Newton, Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerine ulaşamamalarıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele edip, o hedefe ulaşamadığınızda herkes için zor oluyor. Ancak biz yarın kupa finaline çıkacağız. Ligde ikincilik belki istediğimiz yer değildi ama sezonu ikinci bitirip, kupa finali oynayan herhangi bir takım mutlu olur, iyi bir sezon geçirdiğini düşünebilir. Sezonun geneline baktığımızda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu tür maçlarda oyuncuların ekstra bir motivasyona ihtiyacı olmaz. Oyuncularımız gayet motive ve hazır durumdalar."

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasının iki takım için de zor olacağını aktaran Newton, "Taraftarsız futbola asla futbol denilemez. Buraya geldiğimden beri Trabzonspor taraftarlarının ülkenin her yerinde bizi her zaman desteklediğini gördüm. Taraftarımızın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Her zaman yanımızda oldular. Yarınki maçta o desteği hissedemeyeceğiz. Onların bu desteğinden yoksun olmak tabii ki hoş olmayacak ama iki takım için de aynı şartlar geçerli." şeklinde görüş belirtti.

Jose Sosa: "Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz"

Toplantıya katılan Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa da finalde oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Sezonu böyle bir finalle taçlandırmak bizim için çok olumlu olacak. Çünkü böyle şanslar size her zaman gelmeyebilir. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz. Onlarla sezon içinde yaptığımız maçlar zorluydu. Umarım yarın da güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluğu kaybetmelerinin final maçında motivasyonlarını nasıl etkileyeceğine yönelik soruyu, "Bir final maçına motive olmayan oyuncu bulmanız imkansız. Her oyuncu böyle bir final maçı için kendini her zaman motive durumda tutar. Ligde bir hedefimiz vardı ama lig bitti. Odaklandığımız tek şey kupa maçı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Sosa, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili olarak da "Hiçbir oyuncu taraftarsız oynamayı sevmez. Futbol taraftarla güzel. Ancak böyle bir finali oynadığımız için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Taraftarsız da oynasak onlar için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru - Eddie Newton / Sosa

Kaynak: AA

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