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Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 2 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Son dakika habere göre Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 2 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
18.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:53

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımı 2-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahası içinde Coulker'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla arka direkte buluşan Cisse'nin topu ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada orta sahada top kaybından gelişen Alanyaspor atağında Cisse'nin pasıyla topla buluşan Ceyhun hızla rakip sahaya sokularak ceza sahası yayından sert vurdu. kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahasında Ceyhun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

34. dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Hakan'ın ortasında penaltı noktasında topa yükselen Jahovic'in sert kafa vuruşunu kaleci Marafona tokatladı. Dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler x, Alpaslan Dedeş x, İlker Takpak x

Alanyaspor: Marafona xx, Nsakala xx, Tzvellas xx, Juanfran xx, Ceyhun xxx, Salih xx, Fernandes xx, Bakasetas xx, Efecan xx, Cisse xxx

Yedekler: Cenk Gönen, Wanderson, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Campos, Lokman Gör, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin x, Kudryashov xx, Fredy xx, Amilton xx, Celustka x (Eren Albayrak dk. 45 ?), Nazım xx, Sinan xx, Hakan xx, Veysel xx, Podolski xx, Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm,, Doğukan Sinik, Leschuk, Paul Mukairu, Yetka Kurtuluş, Ufuk Akyol, Luis Francisco Grando, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Taner Tuna

Goller: Cisse (dk. 15), Ceyhun (dk. 26) (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Jahovic, Fredy (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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