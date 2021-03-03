Son dakika haberi: Ziraat Bankası'ndan büyük ödeme kolaylığı
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Son dakika haberi: Ziraat Bankası'ndan büyük ödeme kolaylığı

03.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:36
Son dakika haberi: Ziraat Bankası'ndan büyük ödeme kolaylığı

Son dakika haber... Ziraat Bankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor.

Ziraat Bankası, salgın döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takip hesaplarına intikal etmiş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere, bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecek.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.

Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 8 Mart-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar, bireysel kredi müşterileri için 100 bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin TL olarak belirlendi.

31.12.2020 itibarıyla takibe intikal etmiş olan banka kaynaklı krediler için temerrüt faizli toplam borcu 1 milyon TL'yi aşmamak kaydıyla
Müşteri SegmentiKampanyadan Yararlanabilecek TOA Anapara Üst Sınırı
Kurumsal 500.000 TL ve daha az
Tarımsal 500.000 TL ve daha az
Bireysel 100.000 TL ve daha az

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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