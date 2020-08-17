Son dakika haberi: Zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki traktör ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki traktör ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 58. kilometresinde Sandıklı Meslek Yüksek Okulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bedirhan A. idaresindeki 55 EE 906 plakalı otomobil ile İbrahim Ö. yönetimindeki 03 ABE 211 plakalı traktör ve Rafet Ç.'nin kullandığı 03 LB 289 plakalı odun yüklü traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktörlerden biri devrilerek yan yattı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan üç aracın sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gökhan A. ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA