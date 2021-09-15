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Son dakika haberi | Zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi

Son dakika haber: 100 Karayolu Küçük Melen mevkiinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazanın ardından 3 araç daha birbirine girdi.

100 Karayolu Küçük Melen mevkiinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazanın ardından 3 araç daha birbirine girdi.

Kaza, Düzce D-100 karayolu üzeri Galericiler sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametinde meydana gelen kazada M.Ü. idaresindeki 81 AH 342 plakalı Toyota marka otomobil, önüne seyir halinde olan F.Z. idaresindeki 81 DY 878 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpınca oda aynı istikamete giden önünde ki F.A. idaresindeki 06 BT 0191 plakalı BMW marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç hurdaya dönerken F.A. idaresindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, tek şeritten akan trafiği kontrol etmeye çalıştığı esnada, ilk kaza noktasına 100 metre kala ikinci kaza meydana geldi. Bu kazada da 3 araç birbirine girdi. Her iki kazada toplamda 6 araç birbirine girerken, kazalar maddi hasar ile atlatıldı. - DÜZCE

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