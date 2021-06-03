Son dakika haberi: Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi
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Son dakika haberi: Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Son dakika haberi: Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle zincirleme trafik kazası meydana gelirken 5 araç birbirine girdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle zincirleme trafik kazası meydana gelirken 5 araç birbirine girdi.

Kaza, ilçeye bağlı Devrek yolu caddesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatsizliği de eklenince zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ereğli şehir merkezinden Kepez Mahallesi istikametine seyir halinde olan 67 TC 656 plakalı otomobilin ani fren yapması sonucu 61 FP 388, 67 TE 883, 67 ABN 519 ve 34 HE 3565 plakalı otomobiller zincirleme kaza yaptı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından, kaza sonrası bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Tutanak tutulmasının ardından araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi: Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi
Son dakika haberi: Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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