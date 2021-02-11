Son dakika haberi... Zimbabve, Kovid-19'la mücadele kapsamında 800 bin doz aşı satın alacak
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Son dakika haberi... Zimbabve, Kovid-19'la mücadele kapsamında 800 bin doz aşı satın alacak

11.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:26
Son dakika haberi... Zimbabve, Kovid-19'la mücadele kapsamında 800 bin doz aşı satın alacak

Son dakika haberlerine göre Afrika ülkelerinden Zimbabve'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıdan 800 bin doz alacağı bildirildi.

Afrika ülkelerinden Zimbabve'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıdan 800 bin doz alacağı bildirildi.

Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'den başlangıçta 200 bin ve daha sonra 600 bin doz olmak üzere 800 bin doz aşı sipariş ettiklerini söyledi.

Aşıların Zimbabve'ye martın ilk haftası ulaşmasını beklediklerini dile getiren Mutsvangwa, nüfusun yüzde 60'ını aşılayabilmek için 100 milyon dolar ayırdıklarını sözlerine ekledi.

Ülkede şimdiye kadar 34 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, 1364 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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