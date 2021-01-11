Son dakika haberi! Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında cenaze merasimleri yasaklandı
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Son dakika haberi! Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında cenaze merasimleri yasaklandı

11.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:02
Son dakika haberi! Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında cenaze merasimleri yasaklandı

Son dakika gündem haberi: Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze merasimlerinin yasaklandığı bildirildi.

Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze merasimlerinin yasaklandığı bildirildi.

Polis sözcüsü Paul Nyathi, gazetecilere, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin artırıldığını açıklayarak, "Cenaze merasimleri ve ailelerin birbirlerini ziyaret etmesi yasaklandı." dedi.

Geleneksel cenaze merasimlerine göre ölünün doğduğu yere gömülmesi adetinin de yasaklandığı bilgisini paylaşan Nyathi, ölen kişinin vefat ettiği bölgede defnedileceğini sözlerine ekledi.

Ülke genelinde şimdiye kadar 21 bin 477 Kovid-19 vakası tespit edilirken ölü sayısı 507'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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