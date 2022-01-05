Son dakika haberi | Zimbabve'de bir fil, anne ve bebeğini öldürdü - Haberler
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Son dakika haberi | Zimbabve'de bir fil, anne ve bebeğini öldürdü

Son dakika haberi | Zimbabve'de bir fil, anne ve bebeğini öldürdü
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Zimbabve'de bir anne ve üç aylık bebeğinin, fil saldırısında hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Zimbabve'de bir anne ve üç aylık bebeğinin, fil saldırısında hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Zimbabwe Parkları ve Yaban Hayatı Yönetim Kurumu (Zimparks) Sözcüsü Tinashe Farawo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin güney doğusundaki Chipinge bölgesinde, 23 yaşında bir kadının üç aylık bebeğiyle birlikte bir fil saldırısına uğradığını söyledi.

Farawo, yılbaşı günü meydana gelen olayda, saldırgan filin anne ve bebeğini çiğneyerek öldürdüğünü ifade etti.

Zimbabve'de her yıl onlarca insan, fil saldırısında hayatını kaybediyor.

Zimparks'a göre, ülkede yalnızca geçen yıl ocak-ekim aylarında 40 kişi fil saldırısında öldü.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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