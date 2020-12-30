Son dakika haberi... Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı
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Son dakika haberi... Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı

30.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:06
Son dakika haberi... Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı

Son dakika haber... Mersin'de zihinsel engelli bir genç, caddede durdurduğu araçların önünde gösteri sundu.

Mersin'de zihinsel engelli bir genç, caddede durdurduğu araçların önünde gösteri sundu. Araçlardakiler verdikleri paralarla gencin yüzünü güldürürken, polisin trafiği açmak için genci yoldan almasıyla gösteri sona erdi.

Zihinsel engelli genç, kentin en işlek caddelerinden biri olan Silifke Caddesini gösteri alanına çevirdi. Yoldan geçen araçları durduran, ardından dans ederek mini bir gösteri yapan genç, aldığı bahşişlerle büyük mutluluk yaşadı.

Gencin şovu yaklaşık 10 dakika sürerken, çevredekiler de bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Gösteri, polisin olay yerine gelmesi ve trafiği açmak için genci yoldan almasıyla son buldu. - MERSİN

Son dakika haberi... Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı
Son dakika haberi... Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı
Son dakika haberi... Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı
Son dakika haberi... Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı
Son dakika haberi... Zihinsel engelli genç durdurduğu araçların önünde gösteri yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ZİYAA: Ha ha ha:) Çok şirin ya!
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