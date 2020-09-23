Son dakika haberi... Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2)

Son dakika haberleri: YARALILAR TEDAVİYE ALINDIBolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde meydana gelen kazada yaralanan tanker sürücüsü Savaş İlçin, otomobil sürücüsü Mehmet Sürer ile otomobilde bulunan Cemile Ular hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde meydana gelen kazada yaralanan tanker sürücüsü Savaş İlçin, otomobil sürücüsü Mehmet Sürer ile otomobilde bulunan Cemile Ular hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Karayolları ekipleri tankerden yola dökülen zift nedeniyle yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Otomobil sürücüsünün ziftin içerisine düşen cep telefonu ve araç ruhsatı kürek ile alınarak, polise teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ