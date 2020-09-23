Son dakika haberi... Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (2)
23.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:00
Son dakika haberleri: YARALILAR TEDAVİYE ALINDIBolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde meydana gelen kazada yaralanan tanker sürücüsü Savaş İlçin, otomobil sürücüsü Mehmet Sürer ile otomobilde bulunan Cemile Ular hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde meydana gelen kazada yaralanan tanker sürücüsü Savaş İlçin, otomobil sürücüsü Mehmet Sürer ile otomobilde bulunan Cemile Ular hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Karayolları ekipleri tankerden yola dökülen zift nedeniyle yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Otomobil sürücüsünün ziftin içerisine düşen cep telefonu ve araç ruhsatı kürek ile alınarak, polise teslim edildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ