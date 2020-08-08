Son dakika haberi! Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı; Söndürme çalışmaları devam ediyor (2)
Son dakika haberi... MÜDAHALE SÜRÜYORMuğla'nın Milas ilçesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 uçak ve 8 helikopter havadan, 30 arazöz ve 2 dozer karadan müdahale ediyor.
08.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:42
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 uçak ve 8 helikopter havadan, 30 arazöz ve 2 dozer karadan müdahale ediyor. Bölgede şiddetli rüzgarın hakim olduğu belirtildi.
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Kaynak: DHA