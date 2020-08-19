Son dakika haberi... Zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi... Zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin foseptikte el ve ayakları bağlı bir şekilde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

19.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:25

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin foseptikte el ve ayakları bağlı bir şekilde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gemlik ilçesinde yakalanan katil zanlısı Erkan K. (52) ile cinayet sırasında bu kişiye yardım ettikleri ileri sürülen A.A. (42) ve A.A'nın (36), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, polisin geniş güvenlik önlemi altında Bursa Adalet Sarayına getirildi.

Erkan K'nin, kayınpederini öldürdüğü için 16 yıl hapis yattığı, zeytincilik firması sahibi maktul Sezai Katmer ile cezaevinden tanıştığı ve ondan önce tahliye edildiği öğrenildi.

Katmer'in firmasında çalışmaya başlayan Erkan K. ile 17 Mayıs'ta cezaevinden çıkan Sezai Katmer arasında zeytinlikteki bağ evinde mal paylaşımı yüzünden tartışma yaşandığı, cinayetin bu nedenle işlendiği belirtildi.

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Son dakika haberi... Zeytinci cinayetinin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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