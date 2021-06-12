Zeytinburnu'nda iş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

ZEYTİNBURNU'nda, şüphe üzerine durdurulan K.D.'nin yapılan üst aramasında üzerinde bir miktar uyuşturucu bulununca gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU'nda, şüphe üzerine durdurulan K.D.'nin yapılan üst aramasında üzerinde bir miktar uyuşturucu bulununca gözaltına alındı. Şüphelinin, güvenlik kamera görüntülerine yansıyan iş yerinden cep telefonu hırsızlığını gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen K.D. mahkemece tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi üzerinde şüphelendikleri K.D.(29)'yi durdurarak üst aramasından geçirdi. K.D.'nin üzerinde 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen K.D.'nin, Veliefendi Mahallesi'nde 8 Haziran'da meydana gelen ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan iş yerinden cep telefonu hırsızlığı olayını gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen K.D. "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSILIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin iş yerinden yaptığı cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, biriyle sokakta yürüyen şüphelinin, kapısını açık gördüğü iş yerine girdiği ve masa üzerinde duran cep telefonunu alarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı