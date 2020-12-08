Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği
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Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği

08.12.2020 05:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:02

Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği Zeytinburnu'nda bulunan bir iplik fabrikasının kumaşlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bulunan bir iplik fabrikasının kumaşlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 04: 45 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak üzerinde bulunan bir iplik fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iplik fabrikasının kumaşlarının depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrikanın bir kısmı alevler içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği
Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği
Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği
Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği
Zeytinburnu'nda iplik fabrikasında yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

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