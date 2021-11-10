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Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda boyahane bacasında çıkan yangın söndürüldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda boyahane bacasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda, kaporta boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, kaporta boyahanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Demirciler Sanayi Sitesi 9. Cadde'de bulunan boyahanenin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin çalışmalarıyla söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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