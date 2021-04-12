Son dakika haberleri | ZEYTİNBURNU'NDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Edinilen son dakika haberine göre Ersan SAN İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda bir iş merkezinin 3'üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaralanan Afganistan uyruklu kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin 3'üncü katından asansör boşluğuna düşerek yaralanan Afganistan uyruklu kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nuripaşa Mahallesi 58 Bulvarı'nda 3 katlı iş merkezinin en üst katındaki kafeteryadan çıkan 26 yaşındaki Afganistan uyruklu Resul Muradi, asansör kapısını açtı. Asansörün katta olmadığını fark etmeyerek boşluğa düşen Muradi, yaralandı. Gürültüyü duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı