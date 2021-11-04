Zeytinburnu'ndaki motosikletli cinayeti; alacak verecek yüzünden öldürülmüş

Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta dün meydana gelen olayda, iki motosikletle gelen 4 kişiden 1'i olan Doğan Kurşungöz'e (21) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Motosiklette sürücünün arkasında oturan Doğan Kurşungöz vurularak hayatını kaybetti.

TELEFONLAŞIP BULUŞTULAR ÇATIŞMA ÇIKTIKonuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını belirledi. İddiaya göre daha önce de telefonda tartışan ve buluşma için birbirlerine randevu veren iki grup arasında silah çatışma yaşadığı belirlendi. Polis yaptığı soruşturmada saldırganların kimliğini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri

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