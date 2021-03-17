Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
17.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:38
Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak