Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

17.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:38
Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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