Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi
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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen şehitlerin naaşı, Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehitlerin cenazelerinin Gaziantep'e, oradan da memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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