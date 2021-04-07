Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi.
Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi.
Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen şehitlerin naaşı, Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şehitlerin cenazelerinin Gaziantep'e, oradan da memleketlerine gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz