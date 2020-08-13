Son dakika haberi... Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
13.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:35
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz."
(İHA)
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Kaynak: İHA