Son dakika haberi! "Zero Project Ambassador" unvanı bu yıl Sabancı Vakfı adına Nevgül Bilsel Safkan'a verildi

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (CRPD) uygulanmasını desteklemek ve engelsiz bir dünya için çalışmalarını sürdürmek amacıyla 2008 yılında Essl Vakfı tarafından başlatılan Zero Project'te 2019 yılından beri verilmeye başlanan "ambassador (elçi)" unvanı, bu yıl Sabancı Vakfı adına Vakfın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'a verildi.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, 2008 yılında Essl Vakfı tarafından başlatılan Zero Project'te 2019 yılından beri verilmeye başlanan "ambassador" unvanına, bu yıl Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan layık görüldü. Nevgül Bilsel Safkan'a unvanı, çevrim içi gerçekleşen Zero Project Konferansı'nın kapanışında Essl Vakfı Başkanı Martin Essl tarafından takdim edildi.

"Ambassador" unvanı, Zero Project'e olağanüstü katkı sağlayan kişilere dört yıllık bir süre için veriliyor.

Engelli bireyler için tüm bariyerlerin ortadan kalktığı bir dünya misyonu için çalışan Zero Project kapsamında her yıl şubat ayında gerçekleşen konferans ile dünya çapında istihdam, erişilebilirlik, eğitim ve bağımsız yaşam konularındaki iyi örnekler bir araya geliyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde 150'den fazla ülkeden engelli ve engelsiz 5 binden fazla uzman Zero Project'e aktif olarak katkıda bulundu.

"Ülkemize iyi örnek transfer eden ilk kurum olduk ve model olarak gösterildik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve aktif olarak yer alabilmesi bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Sabancı Vakfı olarak 2013 yılından beri engelliler için sıfır bariyer hedefiyle gerçekleştirilen Zero Project Konferansı'na katılıyoruz. Her yıl temaya uygun olarak ülkemizden engelli alanındaki başarılı projeleri konferansa aday olarak gösteriyoruz ve aynı zamanda orada beğendiğimiz modellerin Türkiye'de yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Sabancı Vakfı olarak bu programdan ülkemize iyi örnek transfer eden ilk kurum olduk ve model olarak gösterildik." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Derneği ile birlikte Türkiye'de yaygınlaştırdıkları işitme engelli çocuklara yönelik çok dilli hikaye uygulamasının konferans raporunda başarı öyküsü olarak yer aldığını aktaran Safkan, şunları kaydetti:

"Önceleri konferansa Türkiye'den Sabancı Vakfı haricinde hiç katılım olmuyordu. Bu nedenle temas ettiğimiz kurumları bu konferansa başvurmaya ve katılmaya teşvik ettik. Ne mutlu ki bu yıl Zero Project Konferansı'nda ambassador unvanı bizlere verildi. Engelsiz bir dünya misyonu için çalışan bu değerli kurumdan böyle bir unvan almak gurur verici. Bu, bizlere sürdürmekte olduğumuz işler için büyük bir motivasyon sağlayacaktır. 47 yıldır süregelen yolculuğumuzun uzun yıllar aynı itibarla devam etmesi, kazanımlarımızı toplumsal gelişme için harcayarak bu yolculuğu en iyi şekilde sürdürmek en büyük amacımız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan