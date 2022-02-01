Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı

AA, Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısında artış yapılacağını açıkladı

Son dakika haber: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının artırılmasına yönelik kararname imzaladığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun asker sayısının artırılmasına yönelik kararname imzaladığını bildirdi.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nda (Verhovna Rada) yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili kararname imzaladığını söyledi.

Bu kararnamenin, ordunun "profesyonel temellere" geçişini öngördüğünü aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu kararname, askeri personelin kariyer gelişimini, maaşların yükseltilmesini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yıl içinde 100 bin kişinin ilave edilmesini öngörüyor. Bu, savaş için değil Ukrayna'da yakında ve ileride barışın olması içindir."

Ukrayna Parlamentosu, Temmuz 2021'de Ukrayna ordusunda asker ve sivil personel sayısının yüzde 4,4 artırılarak 261 bin kişiye çıkarılmasına yönelik yasa kabul etmişti.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Ukrayna, Asker, Güncel, Haber

title