Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
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Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon Bursa'da yasadışı kenevir ektiği tespit edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

BURSA - Bursa'da yasadışı kenevir ektiği tespit edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda, kenevir ektiği tespit edilen E.A. ve O.A, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Baskın yapılan çiftlikte boyları 2-3 metreyi bulan 476 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram esrar, satışa hazır olarak paketlenmiş 140 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve O.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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