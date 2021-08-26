Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi
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Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi

Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da düzenlenen etkinlikte zabıta üniforması giyen down sendromlu çocuklar, iş yerlerinde denetleme yaptı.

Adana'da düzenlenen etkinlikte zabıta üniforması giyen down sendromlu çocuklar, iş yerlerinde denetleme yaptı.

Down sendromuna dikkati çekmek için düzenlenen etkinlik kapsamında down sendromlu çocuklar önce zabıta üniformalarını giydi. Ardından da çocuklar Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ercan Kandemir'i ziyaret etti. Koltuğunu bir çocuğa bırakan ve konuklarıyla sohbet eden Kandemir, daha sonra yaptığı açıklamada, zabıta olmak isteyen özel misafirlerinin isteklerini kırmadıklarını söyledi. Ziyaretin ardından çocuklar, zabıta üniformasıyla kentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın'ın dükkanına gitti. Çocuklar zabıta ekiplerinin eşliğinde önce dükkanda denetim yaptı, ardından da kebap ve pasta yedi.

Daha sonra çocuklar kentteki bazı iş yerlerinde de denetleme yaptı. - ADANA

Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi
Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi
Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi
Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi
Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi
Son dakika haberi! Zabıta olan down sendromlu çocuklar kebapçı denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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