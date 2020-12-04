Son dakika! Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi
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Son dakika! Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

04.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:22
Son dakika! Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Son dakika haberler... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Dilara Şencan'a (5), Sağlık Bakanlığı sahip çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Dilara Şencan'a (5), Sağlık Bakanlığı sahip çıktı. Dilara'yı Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan tedavi edecek.

İzmit'te oturdukları evde 4,5 yıl önce çıkan yangında Altın ve Cem Şencan çiftinin kızları Dilara'nın beşiği tutuştu. Komşuları tarafından kurtarılan Dilara'nın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Dilara bir süre yoğun bakımda kalırken, yaklaşık 10 ay süren bir tedavinin ardından yaşama tutundu. Anne Altın Şencan, fiziksel görünümü nedeniyle toplum tarafından dışlanan kızı Dilara'nın tedavisi için yardım istedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Dilara Şencan'ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık görevlileri tarafından telefonla arandığını söyleyen Cem Şencan, "Bugün Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından arandım. Bana kızımı Akdeniz Üniversitesi'nde birçok başarılı operasyonlara katılan Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tedavi ettirileceği söylendi. Ailece çok mutlu olduk. Kızımın bir an önce tedavi olup eski görünümüne kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Son dakika! Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi
Son dakika! Yüzü yanan Dilara için Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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