Son dakika haberi! YÜZEN FABRİKALAR ABD YOLUNDA MASKE ÜRETECEK
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Son dakika haberi! YÜZEN FABRİKALAR ABD YOLUNDA MASKE ÜRETECEK

Son dakika habere göre Koronavirüs salgınıyla dünyada maskeye olan talep arttı.

11.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:35

Koronavirüs salgınıyla dünyada maskeye olan talep arttı. Temmuz ayında İstanbul'dan ABD'ye gidecek Yunus Emre, Rumi ve İbn-i Sina isimli 3 gemide, seyir halindeyken maske üretimi yapılacak. O maskeler gidilen ülkelere ihraç edilecek. Gemilerin hazırlıkları Tuzla Tersanesi'nde sürüyor.

Koronavirüs salgını sonrası maskeler hayatımızın bir parçası haline geldi. Özellikle toplu alanlarda maske takmak virüsten korunmada en büyük faktörlerden biri. Maskeye olan ihtiyacın artmasıyla birlikte yerli girişimciler maske üretimine başladı. A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, birkaç hafta önce İstanbul Hadımköy'de maske üretim fabrikası kurmuştu. O fabrikada üretimler devam ederken holding, bu kez maske ihracatı için harekete geçti. 'Tek Dünya' olarak ifade edilen projede 'yüzen fabrika' modeliyle İstanbul'dan yola çıkacak üç gemide maske üretilecek. Gemiler ABD'ye vardığında o maskeler ihraç edilmiş olacak. Temmuz ayında yola çıkması planlanan üç yüzen fabrikanın hazırlıkları Tuzla'daki tersanelerde devam ediyor. Her üç geminin de ABD yolunda günde ortalama 500 bin adet maske üretmesi hedefleniyor.

BİZİM BİLE İNANAMAYACAĞIMIZ CİDDİ TALEPLER OLDU

'Tek Dünya' projesini anlatan Uğur Akkuş Biz yatırımcılar ve sanayiciler olarak, Türkiye'nin girişimcileri olarak maske ve önlük üreterek hem ülkemizin ihtiyacını hem de yurt dışının ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak okyanus ötesinden çok talep geldiği için Amerika, Latin Amerika'dan bizim bile inanamayacağımız ciddi talepler oldu. Bu talepleri bizim karşılayabilmemizin mümkün olmadığını gördük. Çünkü burada üretimimiz ortalama 1 ay sürecek. Buradan Amerika'ya göndermek 28 gün. İki aylık bir süreç ve pandemiyle mücadele ediliyor. Bunu en hızlı şekilde nasıl ulaştırabiliriz, ihraç edebiliriz diye düşünürken gemi fabrikası fikri ortaya çıktı diye konuştu.

HER GEMİMİZ YOLDA ORTALAMA 500 BİN ADET MASKE ÜRETECEK

Tersanedeki gemilerin Temmuz ayında yola çıkması planlanırken, maske üretimi için gemilerdeki hazırlık çalışmaları sürüyor. Akkuş, gemilerin üretim planı ve güzergahı için, Tuzla'da üç büyük tersane bu projeye çalışıyor. Üç gemi yapıyoruz. Her geminin içine 50 maske makinesi koyuyoruz. Kumaş olarak aldığımız yükü yolda üreterek Amerika'ya doğru yola çıkıyoruz. 28 günde Amerika'ya varıyoruz. Her gemimiz yolda ortalama 500 bin adet maske üretecek. İlk gemimiz New York'a, ikinci gemimiz Kaliforniya, üçüncü gemimiz Florida'ya gidip orada maskeleri ihtiyaç sahiplerine, tedarikçilere ulaştıracak. Ulaştırdıktan sonra biz bir gemimizi New York'ta demirletmek istiyoruz. Amerika'nın ihtiyacını karşılamak için orada üreteceğiz. Diğer gemilerimizi Londra ve Şili'ye gönderip demirletmek istiyoruz. Projenin ikinci ayağı olarak ise üç gemi daha yapmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN ÇOK BÜYÜK BİR TALEP VAR

Tersanede 700'den fazla kişi gemilerin hazırlanması için çalışırken Akkuş, Biz buradan dünyaya Türk denizciliğini, sanayisini, girişimciliğini, ekonomisini, yatırımcıların özellikle nereye geldiğini gösteriyoruz. Dünyadan çok büyük bir talep var. Bu talebi karşılamak için biz gece gündüz uyumadan elimizden geldiğince bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz diye konuştu.

Son dakika haberi! YÜZEN FABRİKALAR ABD YOLUNDA MASKE ÜRETECEK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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