Yürürken sırtından vurularak, öldürülen adamın 13 yaşındaki üvey torunu şüpheli çıktı (2)

'DUYDUM VE YIKILDIM'İzmir'in Konak ilçesinde, üvey torunu S.K. (13) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Kaya'nın komşuları konuştu: Mustafa Türküçü, olaya şaşırdıklarını ve böyle bir şey beklemediklerini belirterek, "Sabah işine gider akşam evine gelirdi.

'DUYDUM VE YIKILDIM'

İzmir'in Konak ilçesinde, üvey torunu S.K. (13) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Kaya'nın komşuları konuştu: Mustafa Türküçü, olaya şaşırdıklarını ve böyle bir şey beklemediklerini belirterek, "Sabah işine gider akşam evine gelirdi. Kuşlarıyla ilgilenen gariban bir arkadaştı. Mahallede kime sorsanız herkes 'iyi biliriz' der, kimseye bir zararı yoktu. Ayakkabıcıydı. Hanımı da evlere boyacılığa gider, eski püskü toplardı. Elektrikleri, suyu kesilirdi sürekli. Nasıl oldu, hiç anlamadık. Ben maaşımı çekmeye gittim, geldiğimde komşudan duydum ve yıkıldım. Kimseye hiçbir zararı yoktu, böyle bir şey olabileceğini hiç tahmin edemezdim" dedi.

'ORTALIKTA HİÇ KAN YOKTU'

Olaya şahit olan vatandaşlardan Fatma Döküm ise Kaya'nın kendi halinde bir insan olduğunu belirterek, "İyiydi, biraz fakirdi ama geçiniyorlardı. Dün saat 20.30 gibiydi. Olayı görünce ne olduğuna bakmak için gittik. Karısına sordum; 'Bir yerlerden silah patladı, benim kocam bayıldı' diye cevap verdi. Etrafta ise kan yoktu, bayıldı sandık. Çok üzüldük" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı