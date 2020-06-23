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Son dakika haberi | Yurtta hava durumu

Bir son dakika haberine göre Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin...

Son dakika haberi | Yurtta hava durumu
23.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:07

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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