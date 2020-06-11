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Son dakika haberi... Yurtta hava durumu

Son dakika haberlerine göre Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Samsun...

Son dakika haberi... Yurtta hava durumu
11.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:39

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, yurt genelinde 3 ila 7 derece azalacak. Rüzgarın, ülkenin batı ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26

İstanbul: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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