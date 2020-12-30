Son dakika haberi! Yurt genelinde kaçak ve sahte alkollü içki operasyonu düzenlendi

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 335 litreyle 3 bin 411 şişe alkollü içki ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 6 bin 433 personelden oluşan 2 bin 422 ekibin katılımıyla ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması" düzenlendi.

5 bin 339 iş yerinde arama ve denetleme yapılan operasyonda, 208 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken aranan 5 kişi yakalandı.

Aramalarda 5 bin 335 litreyle 3 bin 411 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 6 bin 921 litre etil alkol, 1912 şişe içki aroması, 3 bin 551 boş alkollü içki şişesi, 36 bin etiket, 3 bin 695 şişe kapağı, 121 kapüşon, 16 mükerrer bandrol, 6 bin 644 paket kaçak sigara, 35 bin 80 içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 130 bin 200 boş makaron, 290 puro, 9 bin 293 cinsel içerikli ürün, 89 kilogram kıyılmış tütün, 7 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 980 mermi ele geçirildi.

???????Ayrıca 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi de deşifre edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ