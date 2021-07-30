Son dakika haberi! Yüreğir'de orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi! Yüreğir'de orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi! Yüreğir'de orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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