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Son dakika haberi! Yunusemre'de jandarmadan dolmuşlarda sivil denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Yunusemre'de jandarmadan dolmuşlarda sivil denetim

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'da Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri olası dolmuşlarda emniyet kemeri ve kural ihlali denetlemesi yaptı.

Manisa'da Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri olası dolmuşlarda emniyet kemeri ve kural ihlali denetlemesi yaptı. Dolmuşa sivil olarak binen jandarma personeli otobüslerde emniyet kemerinin kullanımını kontrol ederken ayrıca kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından dolmuşlarda emniyet kemeleri ve kural ihlali uygulaması yapıldı. Belirlenen duraklarda dolmuşa sivil olarak binen Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Timi personeli dolmuşlarda kural ihlallerini denetledi. Kural ihlali yapan aracın plaka bilgilerinin uygulama noktasına bildirilmesi sonrası araç trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yolculuk esnasında sivil jandarma personeli tarafından kural ihlali yaptığı tespit edilen dolmuş şoförlerine cezai işlem uygulandı.

Sivil denetim yapan jandarma personeli yolculara ve şoföre hayati önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirmede bulundu. Dolmuş ve otobüs gibi büyük araçların devrilmeleri ve ya çarpışmaları sırasında can kayıplarına ve ağır yaralanmalara neden olduğuna dikkat çeken jandarma ekipleri bu gibi durumlarda yolcuların araç içerisinde ya da araç dışına savrulmamaları için emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan jandarma personeli tarafından dolmuş şoförlerine hız limitlerine uyulması, yolculuk esnasında cep telefonu kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gün boyu devam eden uygulamada kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi. - MANİSA

Son dakika haberi! Yunusemre'de jandarmadan dolmuşlarda sivil denetim

Son dakika haberi! Yunusemre'de jandarmadan dolmuşlarda sivil denetim

Son dakika haberi! Yunusemre'de jandarmadan dolmuşlarda sivil denetim

Son dakika haberi! Yunusemre'de jandarmadan dolmuşlarda sivil denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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