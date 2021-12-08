Son dakika haberi | Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı

Son dakika haberi | Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü PKK şüphelileri tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 2 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 2 terör örgütü Pkk şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Elçili köyü yakınlarında yasak bölgede yakalanan S.H ve F.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik güçleri dün Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK terör örgütü şüphelileri S.H ve F.G'yi gözaltına almıştı.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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