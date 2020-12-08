Son dakika haberi: Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor
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Son dakika haberi: Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

08.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:55
Son dakika haberi: Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

Son dakika haber: Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 4 Aralık Cuma günü saat 16.40'da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 16 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

-İHA-

Son dakika haberi: Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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