Son dakika haberi: Yunanistan kara sularında ölü bulunan kişinin cenazesi Aydın'da toprağa verildi

AYDIN (AA) - Yunanistan kara sularında ölü bulunan 59 yaşındaki emekli banka müdürü Mesut Çobanoğlu'nun cenazesi, Aydın'da toprağa verildi.

Yunanistan kara sularında bulunan bir erkek cesedi üzerinde yapılan DNA incelemesinde, söz konusu kişinin, Didim'de 9 Ağustos'ta kaybolan Mesut Çobanoğlu'na ait olduğu belirlendi.

İki ülke arasında yapılan yazışma sonucu cenaze, Çobanoğlu'nun yakınlarına teslim edildi.

Cenaze töreni

Cenaze, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde bulunan Çobanoğlu'nun babaevine getirildi.

"Helallik alınmasının" ardından Çarşı Camisi'ne götürülen cenaze, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

"Bulunması bir nebze olsun acımıza merhem oldu"

Çobanoğlu'nun kardeşi Yılmaz Çobanoğlu gazetecilere, cenazenin bulunması ve ülkeye getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kardeşinin bir bankada müdür olarak görev yaparken emekli olduğunu ve zaman zaman Didim'deki yazlığına giderek orada kaldığını aktaran Çobanoğlu, "9 Ağustos'ta denize girdi ve kayboldu. Bulunması bir nebze olsun acımıza merhem oldu. Tekrardan başta hükümetimiz olmak üzere Aydın milletvekillerimiz Mustafa Savaş ve Metin Yavuz'a teşekkür ederiz." dedi.

Olay

Didim ilçesinin Altınkum Mahallesi'nde ikamet eden Mesut Çobanoğlu'ndan haber alamayan yakınları, 9 Ağustos 2021'de kayıp ihbarında bulunmuştu.

Çobanoğlu'nun otomobili, Cennet Akvaryum Koyu'nda park edilmiş şekilde, bazı kişisel eşyaları da deniz kıyısında bulunmuştu. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katılmıştı.