Son dakika haberi | Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı
Son dakika haberleri... Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli'nin doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
06.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:35
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı
ANKARA - Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli'nin doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli'nin doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Söz konusu olay, havadan çekilen görüntülere de anbean yansıdı.
Kaynak: İHA