Son dakika haberi... Yunanistan'ın Eğriboz Adasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor (2)
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Son dakika haberi... Yunanistan'ın Eğriboz Adasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor (2)

Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Eğriboz Adasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

Eğriboz'daki Mantudi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yorgos Stamulis, dün yaptığı açıklamada adanın kuzeyinde devam eden yangının büyük bir felakete dönüştüğünü belirterek 1000 evin tamamen yandığını belirtmişti.

Son dakika haberi... Yunanistan'ın Eğriboz Adasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor (2)
Son dakika haberi... Yunanistan'ın Eğriboz Adasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor (2)
Son dakika haberi... Yunanistan'ın Eğriboz Adasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor (2)
Son dakika haberi... Yunanistan'ın Eğriboz Adasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

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