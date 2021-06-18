Son dakika haberleri! Yunanistan'ın demir çubukla dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı
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Son dakika haberleri! Yunanistan'ın demir çubukla dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

Son dakika haberleri! Yunanistan'ın demir çubukla dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Yunanistan güvenlik güçlerinin aç ve susuz şekilde beş gün ormanlık alanda tutup demir çubukla dövdükten sonra Meriç Nehri'nde adeta ölüme terk ettiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 göçmen Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldı.

Yunanistan güvenlik güçlerinin aç ve susuz şekilde beş gün ormanlık alanda tutup demir çubukla dövdükten sonra Meriç Nehri'nde adeta ölüme terk ettiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 göçmen Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri'nde Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıklarını anlattığı video da paylaşıldı. Göçmenlerin iddiaları adeta kan dondurdu. Yunanistan zulmünü gözler önüne seren o açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Bize demir çubukla vurdular. Telefonlarımızı, kimliklerimi her şeyimizi aldılar. Bizi 5 gün ormanda tuttular."

(Şener Urfa/İHA)

Son dakika haberleri! Yunanistan'ın demir çubukla dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı
Son dakika haberleri! Yunanistan'ın demir çubukla dövüp ölüme terk ettiği göçmenleri Türk askeri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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