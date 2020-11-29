Son dakika haberi: Yunanistan Denizcilik Bakanı Plakiotakis hastaneye kaldırıldı

Son dakika dünya haberi... Koronavirüs testi pozitif çıkan Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis'in hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Giannis Plakiotakis'in koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, tedbir amaçlı başkent Atina'daki "Evaggelismos" hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. Plakiotakis'te yüksek ateş görülmesinin ardından önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

"DOKTORLARIN TALİMATLARINA UYUYORUM"

Plakiotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Doktorlarım bana, ilaç tedavisine bir an önce başlanması ve tedavinin daha hızlı sonuç vermesi için Evangelismos'ta hastanede tedavi altına alınmamı tavsiye etti. Ben de görevlerime bir an önce dönebilmem için onların talimatlarına uyuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı