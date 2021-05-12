Son dakika haberi! Yunanistan'da İsrail karşıtı göstericilere polis müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yunanistan'da İsrail karşıtı göstericilere polis müdahale etti

Son dakika haberi! Yunanistan'da İsrail karşıtı göstericilere polis müdahale etti
Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere müdahale etti.

Yüzlerce gösterici, çeşitli sol grupların çağrısıyla İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla Büyükelçilik binasına yaklaşmak isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "Kazanacağız" şeklinde sloganlar atan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi. Göstericiler, Yunanistan hükümetinin İsrail ile ilişkilerinin kesilmesini talep etti.

Gazze ve Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu tahliyesi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Mehmet

Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı
Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yunanistan'da İsrail karşıtı göstericilere polis müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 20:51:21. #1.16#

title